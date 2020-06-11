Кулеба заверил, что вопрос национальной автономии на территории Украины не стоит на повестке дня
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района Закарпатской области не означает создание отдельной автономии в составе Украины.
Об этом он сказал во время эфира ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".
"Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины. Вы упомянули Болградский район - и Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать оба эти района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины сейчас не на повестке дня, и я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", - сказал Кулеба.
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Напомним, 1 июня Кабмин обнародовал проект постановления, в которой указано количество новообразованных районов во всех областях Украины. В нем говорится о пяти районах области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский). В предыдущем проекте их было четыре.
Писатель Андрей Любка в рубрике "Точка зрения" на сайте "Радио Свобода" написал, что украинская власть пошла на первые уступки Будапешту. Он считает, что район якобы может стать с преимущественно венгерским населением.
Венгрия блокирует сотрудничество Украины и НАТО, в частности встречи комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, потому что недовольна образовательным законодательством, а также законом о языке.
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