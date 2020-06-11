Кулеба заверил, что вопрос национальной автономии на территории Украины не стоит на повестке дня

Министр утверждает, что Береговский район "давно и счастливо" существует в составе Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района Закарпатской области не означает создание отдельной автономии в составе Украины.

Об этом он сказал во время эфира ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины. Вы упомянули Болградский район - и Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать оба эти района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины сейчас не на повестке дня, и я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", - сказал Кулеба.

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Напомним, 1 июня Кабмин обнародовал проект постановления, в которой указано количество новообразованных районов во всех областях Украины. В нем говорится о пяти районах области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский). В предыдущем проекте их было четыре.

Писатель Андрей Любка в рубрике "Точка зрения" на сайте "Радио Свобода" написал, что украинская власть пошла на первые уступки Будапешту. Он считает, что район якобы может стать с преимущественно венгерским населением.

Венгрия блокирует сотрудничество Украины и НАТО, в частности встречи комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, потому что недовольна образовательным законодательством, а также законом о языке.

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