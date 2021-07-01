По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Владимир Путин так или иначе подтвердил готовность провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским.

В Офисе президента Украины подчеркивают отсутствие каких-либо признаков "внешнего управления" Украиной, но указывают на четко сформированные внешнеполитические приоритеты и теплые партнерские отношения со странами Запада.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил корреспонденту УНИАН, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что все вопросы относительно Украины якобы решаются в США.

В частности, по словам Подоляка, подобная риторика руководства России не меняется уже много лет.

"Так что ее повторение сейчас не должно удивлять. Очевидно также, что за последнее время Украина, благодаря своей публичной и дипломатической активности, существенно нарастила, скажем так, субъектность", - заявил он.

"Очевидно, что и близко нет никаких признаков "внешнего управления", но есть абсолютно четко сформированные внешнеполитические приоритеты и построены теплые партнерские отношения. Тем не менее, мы прекрасно понимаем корни подобной российской риторики и каким именно целям она служит", - добавил советник руководителя ОП.

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При этом Подоляк отметил важность того, что было обставлено таким российской риторикой, и как она связана с текущей ситуацией.

"Господин Путин так или иначе безусловно подтвердил готовность провести прямые переговоры с президентом Украины. Но при этом вписал свою готовность в такой контекст, что можно сделать вывод: для российской стороны желательно хотя бы некоторое ослабление доверительных связей Украины с нашими партнерами на Западе", - подчеркнул он.

В свою очередь в Офисе президента не считают правильным связывать те острые вопросы, которые могут быть решены в результате двусторонних переговоров президентов Украины и России, с какими-то другими темами.

"Если у руководства России есть реальная готовность решать существующие проблемы и найти путь к прекращению войны, то для этой цели необходима встреча глав государств. Готовность к такой встрече со стороны России - это позитив. Осталось согласовать технические нюансы организации. Украинская сторона при этом прекрасно понимает, какую именно повестку дня она готова обсуждать и в каком именно контексте", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководство Украины должно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дал руководителю ОП Андрею Ермаку.

25 июня Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с Путиным сейчас "мяч на стороне РФ". Также Зеленский отметил, что Офис президента Украины и администрация президента РФ уже контактировали по темам переговоров, сроку и месту двусторонней встречи.

30 июня Путин заявил, что не знает, о чем говорить с Зеленским, поскольку тот якобы "отдал свою страну под полное внешнее управление".

"Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже", - сказал Путин.

"И о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - добавил он.

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Автор: Константин Гончаров