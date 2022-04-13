Президент США впервые охарактеризовал действия РФ в Украине как геноцид.

Этой ночью президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. На это заявление отреагировали в Офисе президента Украины.

Как пишет в своем Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк, Байден таким образом показал готовность называть военные преступления геноцидом.

"Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические дефиниции происходящему. Называть геноцид геноцидом - приближать конец массовым убийствам в Украине", - отметил Подоляк.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена планирует предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов. Высокопоставленный советник Конгресса сказал, что оборудование, вероятно, будет включать тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.

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