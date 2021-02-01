Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой.
Об этом он сказал в интервью Axios, которое транслировалось на платформах HBO.
Отвечая на вопрос о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем".
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"На самом деле это какая-то холодная война между Китаем и США. Мы знаем, что бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время, это правда, что китайский бизнес также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если некая страна относится к вам с уважением, уважая ваших людей и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - сказал Зеленский.
В то же время он заверил, что не позволит Китаю или любой другой стране покупать контрольный пакет акций "Мотор Сич".
"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - заявил Зеленский.
Приобретение "Мотор Сичи" китайскими инвесторами
- 31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание ПАО "Мотор Сич".
- Однако, там прошли следственно-оперативные действия СБУ. В пресс-центре СБУ заявили, что документируют "факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества".
- 29 января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности против китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании "Мотор Сич".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции против китайской компании Skyrizon не имеют никакого отношения к инвестиционному климату в Украине.
Китайский акционер "Мотор Сич" Skyrizon назвал санкции Украины "варварским ограблением" и заявил о намерении использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.
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