Владимир Зеленский заверил, что не позволит Китаю или любой другой стране покупать контрольный пакет акций "Мотор Сич".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай главной геополитической угрозой.

Об этом он сказал в интервью Axios, которое транслировалось на платформах HBO.

Отвечая на вопрос о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем".

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"На самом деле это какая-то холодная война между Китаем и США. Мы знаем, что бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время, это правда, что китайский бизнес также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если некая страна относится к вам с уважением, уважая ваших людей и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - сказал Зеленский.

В то же время он заверил, что не позволит Китаю или любой другой стране покупать контрольный пакет акций "Мотор Сич".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - заявил Зеленский.

Приобретение "Мотор Сичи" китайскими инвесторами

31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание ПАО "Мотор Сич".

Однако, там прошли следственно-оперативные действия СБУ. В пресс-центре СБУ заявили, что документируют "факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества".

29 января Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности против китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании "Мотор Сич".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции против китайской компании Skyrizon не имеют никакого отношения к инвестиционному климату в Украине.

Китайский акционер "Мотор Сич" Skyrizon назвал санкции Украины "варварским ограблением" и заявил о намерении использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих законных прав и интересов.

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Автор: Александр Топчий