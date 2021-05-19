Высокий суд Лондона не просто отклонил финансовые требования нардепа Сергея Таруты к еще одному совладельцу корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» - Олегу Мкртчану. Более того, это долги Таруты перед бизнес-партнером составляют миллионы фунтов стерлингов, утверждает Эдуард Мкртчан, чей отец был осужден (в том числе и на основании показаний Таруты) в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств российского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД.

Эдуард Мкртчан опровергает заявление Сергея Таруты о долге отца в $281 млн и утверждает, что ему поступают угрозы от окружения нардепа.

«Тарута рассказывает, что мой отец не рассчитался с ним за доли в ИСД. Но он умалчивает, что сначала он их подарил отцу, потом определил, что они стоят 7 миллионов, а потом 50, - рассказал он в интервью «Экономической правде». - Потом ему совсем снесло крышу, и он захотел 750. Когда сорвалась сделка с «Евразом» (российская группа, которой Гайдук, Тарута и Мкртчан хотели продать ИСД в 2008 году. – ЭП), его немножко попустило, и сумма уменьшилась до 281 миллиона. Всё это зафиксировано в материалах Высокого суда Англии. Вся эта карусель жадности и ненасытности. Тарута говорит, что Мкртчан заплатил за него при покупке 12% «Запорожстали». Это правда. Мой отец заплатил за него почти 106 миллионов долларов. Более того, Тарута в 2013-м продал свою долю «Запорожстали» ВЭБу, и забрал деньги. Также он забыл упомянуть о том, как продал общую (принадлежащую Таруте и Мкртчану. – ЭП) гостиницу «Ялта интурист» и не отдал моему отцу его долю с этой сделки, а вывел деньги на свою компанию «ЭСКО». Тарута забыл упомянуть, что мой отец доплачивал за него комиссию Бакаю (экс-глава НАК "Нафтогаз Украины", получил около 300 млн дол комиссии. – ЭП) по итогам глобальной сделки ИСД с ВЭБом. Еще он забыл, как перерегистрировал на себя общую (принадлежащую Таруте и Мкртчану. – ЭП) Гданьскую судоверфь, как покупал за общие деньги себе самолеты, яхты и так далее. Всего - на сумму больше 400 миллионов долларов. Так кто кому что должен, мистер Тарута?»

«Он должен отцу миллионы фунтов. Миллионы», - утверждает Эдуард Мкртчан.

И напоминает, что Высокий суд Лондона 14 июля 2020 года своим решением, отказал Таруте во всех финансовых требованиях к отцу: «Единственно -, суд потребовал от нашей стороны передать Таруте незначительный пакет акций ИСД, и со стороны отца все формальности по передаче пакета завершены. Но Тарута сознательно затягивает процесс переоформления акций».

Мкртчан заявил в интервью, что от связанных с Тарутой лиц ему постоянно поступают угрозы, а сам нардеп «ходит и всем предлагает купить у него активы, которые принадлежат мне и моему партнеру».

Он отрицает, что сторона Сергея Таруты пытается продать эти активы, считая, что таким образом произойдет зачет погашения долга, о наличии которого говорил нардеп.

«Никакого долга нет, – подчеркивает Мкртчан-младший - Но он ходит и всем предлагает эти активы. Мне звонят и говорят: «Эдуард, но это же вы владеете этой компанией? А как от лица Сергея Алексеевича проводят переговоры об оценочной стоимости активов без вас?».

Эдуард Мкртчан заявил, что цель его интервью - обезопасить свою семью и себя «от будущих непредсказуемых событий»: «Я решил заявить об этой ситуации, чтобы, если что-то случится, все знали, что это сделал конкретно этот человек. Я миролюбивый человек, честно плачу налоги, и считаю, что я лично никому, тем более Сергею Таруте, ничего не должен».

Кроме того, Мкртчан также утверждает, что «Тарута спрятал свои активы - перерегистрировал их на связанных лиц, в том числе на членов своей семьи. Юристы отца по всему миру проводят действия по реализации решения суда, чтобы взыскать этот многомиллионный долг… Сейчас в качестве обеспечения выполнения решения английского суда заморожены все активы Сергея Таруты во всех юрисдикциях».

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Автор: Иван Бойко