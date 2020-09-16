Оккупанты по-прежнему недовольны постановлением Верховной Рады Украины о местных выборах.

Журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы представляет отдельные районы Донецкой области, заявляет, что на Минских переговорах работа политической подгруппы и обмен пленными заблокированы.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

«Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече «нормандской четверки», сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже», - заявил Гармаш.

«Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель», - добавил он.

Что было ранее:

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. В соответствии с решением, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Согласно информации пресс-службы Офиса президента, 19 августа на заседании ТКГ Кравчук проинформировал участников группы о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение к ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закону «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, «слив» в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, сделала невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран «нормандского формата».

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что «не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины», но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

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Автор: Виталий Саенко