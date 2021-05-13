От патриотически настроенных граждан его защищали "титушки", взявшие в оцепление автомобиль, на котором Медведчук отъехал от здания суда.

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, подозреваемый в совершении государственной измены и нарушении законов и обычаев войны, заявил, что будет выполнять решение суда о круглосуточном домашнем аресте и находиться дома.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после объявления решения Медведчук заявил журналистам, что будет думать вместе со своими адвокатами над дальнейшими шагами по обжалованию избранной ему меры пресечения, а также об опровержении доказательств его вины, которые получило следствие.

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Когда он выходил из здания суда, патриотически настроенные граждане, собравшиеся на улице, стали выкрикивать: "Медведчук - путинская курва", но он сделал вид, что не слышит этих слов. Когда журналисты спросили Медведчука, что кричат ​​в его адрес, он сказал: "Если вам интересно - вы подойдите и спросите, и получите от них ответ. Я таким людям ничего не отвечаю".

Также журналисты спросили Медведчука, не боится ли он оказаться за решеткой, на что он ответил: "При этой власти каждый может оказаться за решеткой".

Кроме того, журналисты напомнили Медведчуку о том, что именно Печерский райсуд Киева в свое время осудил поэта, правозащитника Василия Стуса, адвокатом которого он был. На вопрос, как ему сейчас оказаться в этом же суде, но в другой роли, он ответил:

"Абсолютно нормально. От тюрьмы и сумы не зарекайся".

Также он ответил на вопрос о том, где находится еще один подозреваемый по этому делу - народный депутат Тарас Козак. По словам Медведчука, Козак находится в Беларуси на лечении.

После общения с журналистами под зданием суда Медведчук в сопровождении "титушек", которые под руководством нардепа Ильи Кивы организовали для него коридор, направился к автомобилю и покинул Печерский райсуд.

Подозрение Медведчуку в госизмене

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

В тот же день стало известно, что Козак находится за пределами Украины.

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайства прокуроров о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайства защитников о взятии Медведчука на поруки его коллегами из фракции ОПЗЖ.

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Автор: Дмитрий Хилюк