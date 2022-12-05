МИД призывает партнеров из стран Запада как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал сообщение о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине.

"Это в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран. Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможным дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - написал он в Facebook.

Падение ракеты в Молдове: что известно

Возле города Бричани в Молдове упала ракета. Ее нашла пограничная полиция, которая усилила патрулирование на фоне российской ракетной атаки на Украину: ракету нашли в фруктовом саду.

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В МВД Молдавии никаких дополнительных сведений о типе ракеты и обстоятельствах ее падения на территории страны не уточнили.

31 октября в Молдове упала одна из российских ракет, выпущенных по Украине. В МВД Молдовы отметили, что никто не пострадал, но в нескольких домах у нас выбиты окна.

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