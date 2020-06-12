ЦИК признала Маслова избранным народным депутатом вместо назначенного министром культуры Ткаченко

11 июня ЦИК признала избранным народным депутатом Маслова, а в тот же день в комиссию поступили от него документы для регистрации народным депутатом.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Дениса Маслова вместо назначенного на должность министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Центризбирком принял сегодня на заседании.

Секретарь ЦИК Елена Гатауллина напомнила, что вчера, 11 июня, Центризбирком признал избранным народным депутатом Маслова, а в тот же день в комиссию поступили от него документы для регистрации народным депутатом.

Читайте такжеУкраинские культурные деятели поддерживают назначение Ткаченко и называют первоочередные шаги для реформирования отрасли

"Зарегистрировать народного депутата, избранного на внеочередных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, директора ООО "Авин Трейд", проживающего в городе Днепр, члена политической партии "Слуга народа", включенного в избирательный список под номером 138", - сказала Гатауллина.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram