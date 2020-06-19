Лысый стал главой Государственного управления делами - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности руководителя Государственного управления делами (ГУД) и возложил исполнение обязанностей руководителя ГУД на его заместителя Игоря Лысого.
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Соответствующие указы от 18 июня размещены на сайте главы государства.
В частности, президент указом №236/2020 уволил Борзова с должности руководителя Государственного управления делами, которого позже назначил на должность председателя Винницкой ОГА.
Другим указом №237/2020 глава государства возложил исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на заместителя руководителя ГУД Игоря Лысого.
Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Скальского с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на эту должность Сергея Борзова, который до этого руководил Госуправлением делами.
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