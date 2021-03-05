Первое выступление планируется на 10 марта - будут петь гимн Украины.

Во Львове депутаты городского совета создали собственный хор и уже провели первую репетицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дирижирует хором руководитель мужской хоровой капеллы Дударик Дмитрий Кацал.

Депутат горсовета, директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко говорит: депутат должен уметь делать хорошо все - петь, плавать, танцевать. Добавляет: он сам учился в богословской академии, поэтому уверен - баритоном не оконфузится.

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Другой депутат ЛГС Игорь Зинкевич пел в школьном хоре, но настроен скептически, говорит, что пришел посмотреть на коллег.

"Не все имеют голос, мы это должны признавать. Не все имеют слух это - также мы должны признавать", - сказал Игорь Зинкевич.

Однако уже с первых минут репетиции дирижер верит в успех дела. По его словам, нет цели создать концертный коллектив. Задача - представление общественных интересов.

Участие в хоре является добровольным. Первое выступление запланировано на 10 марта на площади Рынок возле Ратуши - депутаты будут петь гимн к 156-й годовщине первого его публичного исполнения.

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Автор: УНИАН