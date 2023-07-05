По словам президента, еще часть общества колебалась в своей позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль измеряет поддержку главаря "Вагнера" Евгения Пригожина среди россиян. Выяснилось, что мятеж "повара Путина" поддерживала половина России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, ссылаясь на разведывательные данные.

"Пол-России поддержало Пригожина. Пол-России поддержало Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать. Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина российского населения находится под серьезным сомнением", - заявил Зеленский.

Как отмечает CNN, общественная поддержка войны в России остается высокой, но восстание Пригожина посеяло сомнения среди россиян. В частности, на видео из Ростова в день восстания видно, как россияне радушно жали Пригожину руку, когда он ехал по городу.

Бунт Пригожина

23 июня главарь частной военной компании"Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций бойцов ЧВК. После этого, 24 июня 2023 года колонны "вагнеровцев" по приказу Пригожина покинули полевые лагеря и двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России.

Впрочем, под вечер 24 июня стало известно, что Пригожин остановил движение своей частной армии, которая так и не дошла до Москвы, заявив, что отказывается проливать "русскую кровь". Также сообщалось, что согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен выехать в Беларусь, также его наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на белорусскую территорию.

По сообщению СМИ, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Санкт-Петербург. Настроение у него прекрасное.

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