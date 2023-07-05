Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль измеряет поддержку главаря "Вагнера" Евгения Пригожина среди россиян. Выяснилось, что мятеж "повара Путина" поддерживала половина России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, ссылаясь на разведывательные данные.
"Пол-России поддержало Пригожина. Пол-России поддержало Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать. Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина российского населения находится под серьезным сомнением", - заявил Зеленский.
Как отмечает CNN, общественная поддержка войны в России остается высокой, но восстание Пригожина посеяло сомнения среди россиян. В частности, на видео из Ростова в день восстания видно, как россияне радушно жали Пригожину руку, когда он ехал по городу.
Бунт Пригожина
23 июня главарь частной военной компании"Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций бойцов ЧВК. После этого, 24 июня 2023 года колонны "вагнеровцев" по приказу Пригожина покинули полевые лагеря и двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России.
Впрочем, под вечер 24 июня стало известно, что Пригожин остановил движение своей частной армии, которая так и не дошла до Москвы, заявив, что отказывается проливать "русскую кровь". Также сообщалось, что согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен выехать в Беларусь, также его наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на белорусскую территорию.
По сообщению СМИ, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Санкт-Петербург. Настроение у него прекрасное.