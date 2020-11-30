Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отмечает, что депутаты хотят услышать, в частности, предложения по внедрению ограничительных мер конкретно по датам.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что в эту пятницу правительство предоставит парламенту уже конкретные предложения по локдауну, а не "философскую" информацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Читайте такжеРазумков: Верховная Рада на локдаун точно не пойдет

Депутат отметил, что Украина уже имела опыт тотального локдауна весной, а также опыт адаптивного карантина, и оба они принесли определенные результаты.

"Есть опыт сейчас карантина выходного дня. Он тоже, пока неизвестно, какие, но какие-то результаты принесет. Пока по двум неделям трудно сейчас выводы делать", - добавил Корниенко.

Так, он подчеркнул: "На основе этих всех полученных почти за год информаций, сделать правительству проектирование этого локдауна, следующего. Исходя из тех цифр, которые есть. Сейчас говорят о 30 тысячах - это пик новых больных каждый день... Коллеги из медицинской сферы говорят, что в районе 20-25 тысяч - уже надо проектировать, делать эти выводы, эти наблюдения".

Корниенко отметил, что в Украине на праздники и так сам по себе происходит своеобразный локдаун.

"Он такой семейный. То есть, что у нас люди меньше работают, больше отдыхают. Больше проводят время с родными. Это не месяц, конечно, происходит, но точно несколько недель".

По его словам, для людей психологически примерно с 25 декабря по 10 января - это "уже такое состояние праздничное, нерабочее".

"Сегодня немало говорилось в адрес правительства пожеланий до пятницы предоставить какие-то уже драфты этого. Мы говорили предварительно с представителем Кабмина в Верховной Раде Моканом, чтобы он донес нашу позицию до правительства. Будем говорить еще с правительством, в пятницу, в принципе, надо какие-то материалы уже показать. Какие-то графики, какие-то ограничения, какую-то презентацию сделать", - отметил представитель "СН".

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы люди понимали, как будет происходить этот процесс.

"Особенно, если мы говорим о датах, которые могут быть ближе, чем 25, например, декабря, 23 декабря", - отметил Корниенко и добавил, что людей необходимо предупредить о введении ограничительных мер заранее.

Так, парламент ожидает от правительства всю необходимую информацию на этой неделе.

На уточнение, считают ли в парламенте наиболее действенным вариантом по датам локдауна именно примерно 25 декабря - 15 января, депутат сказал: "На наш взгляд - да. Но, опять-таки, надо разные варианты от правительства дождаться, что скажет правительство".

Корниенко добавил, что депутаты хотели бы, чтобы на Часе вопросов к правительству в эту пятницу от Кабмина "была уже информация не такая вот философская: "А может, давайте так, а давайте так, а каким он будет, а какой его степень интеллектуальности будет".

"А вот конкретно: "Закрываем 21-го, условно, или 22-го"... Не важна дата." В такой-то день закрывается всего, в такой-то день транспорт: междугородний работает, внутригородской не работает, или работает по графику. Мэров просим сделать то, людей просим сделать то". То есть, уже какая-то конкретика, потому что уже ближе к этому время подходит", - сказал депутат.

Он также высказал мнение, что в вопросе экономической составляющей, до начала локдауна, например, уже в эту пятницу, необходимо проголосовать за три президентских законопроекта, чтобы уже на следующей неделе начать предоставлять помощь, в частности, предпринимателям.

Локдаун в Украине: что известно

29 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил в Telegram, что Кабинет министров планирует ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность полного локдауна в Украине составляет 90%.

По его словам, в правительстве рассматривают новый формат локдауна. "Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе и общественный транспорт и т.д.», - сказал он в эфире канала "Украина 24". Также Арахамия не исключил, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

Сегодня, 30 ноября, во время Согласительного совета Корниенко высказал мнение, что на Часе вопросов к правительству в парламенте необходимо заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в частности, о возможных вариантах по локдауну.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН