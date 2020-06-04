Лерос: Венедиктова должна расследовать связь прокурора Стояновского и смотрящего Комарницкого

Депутат привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

Заместитель прокурора Киева Евгений Стояновский (сейчас - и. о. прокурора столицы) врет о том, что не встречался со смотрящим по Киеву Денисом Комарницким.

Об этом написал у себя в Facebook народный депутат Гео Лерос, потребовав от генпрокурора Ирины Венедиктовой расследовать возможные коррупционные связи своего подчиненного.

“Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных. Она опросила первого зампрокурора Киева Стояновкого и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком и отрицает с ним встречу 5 апреля. Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичное ОПГ Комарницкого”, - призвал парламентарий.

Он также привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

“18:37 из котеджного городка «Клим» выехал Toyota Camry АА2030КА с Комарницким. 19:00 заехал во двор по ул.Льва Толстого, 43 (тильная сторона ресторана «Велюр»), где на тот момент были припаркованы авто Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегистрированная 09.11.2018 на ПАТ КБ «ПриватБанк». 19:02 Комарницький с водителем Григорчуком разошлись. Комарницкий по ул. Назаровской, а водитель на дистанции 30-40 метров шел следом за ним. 19:05 Комарницкий встретился с первым зам прокурором Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40-45 лет”, - поделился информацией Лерос.

По его данным, далее Комарницкий со Стояновским и неустановленным лицом пошли в Ботанический сад, где общались, прогуливаясь.

“В 19:36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницкий и неизвестный человек зашли в “Велюр” через вход с тыльной стороны;

Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г .в., АА7277ІХ (зарегистрированный 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатольевны), которое было припарковано напротив ресторана «Велюр», в авто было ещё два человека. Через некоторое время Стояновский перешёл через дорогу и сел за руль BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрирован 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г. р.), и уехал”, - продолжил нардеп.

Он рассказал, что в 21:52 со двора “Велюра” выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким образом, связь Стояновского с Комарницким и Тищенко подтверждается наочно.

“Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из Жизни животных, выкрутится не получится”, - резюмировал Гео Лерос.

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