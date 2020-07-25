Президент наложит вето на закон об игорном бизнесе – нардеп

По его словам, голосование состоится по быстрой процедуре, скорее всего, в конце августа.

Закон об игорном бизнесе в ближайшее время будет ветирован президентом из-за двух взаимоисключающих поправок.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«В соответствующем законопроекте, проголосованном Верховной Радой во втором чтении и отправленном на подпись президенту, существует две взаимоисключающие правки, которые не позволяют сформировать комиссию по надзору за рынком азартных игр. Одна правка предусматривает создание комиссии премьер-министром единолично, что может стать коррупционогенным фактором и созданием потенциальной кормушки для главы Кабмина. И есть моя правка, обязывающая провести конкурс по отбору членов комиссии по регулированию игорного бизнеса. Депутаты поддержали и одну, и вторую правку. В результате закон не заработает, потому что никогда не будет создана комиссия», - объяснил нардеп.

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По его словам, голосование состоится по быстрой процедуре, скорее всего, в конце августа.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд".

Отметим, что 60% граждан не поддерживают легализацию игорного бизнеса и введение рынка земли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 16-17 июля 2020 года на тему: «Год после выборов Верховной Рады: оценки граждан».

По данным опроса, 61% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса и 60% - введение рынка земли. Поддержку этим решением выразили соответственно 26% и 23% респондентов.

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