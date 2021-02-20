Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверяет, что не намерен уезжать из Украины.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что санкции в отношении него и его жены Оксаны Марченко введены незаконно, и он не намерен покидать Украину.

Об этом говорится в комментарии Медведчука, обнародованном на сайте "ОПЗЖ".

"Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому - по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? (...) Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", – заявил Медведчук.

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Санкции СНБО против себя, жены и соратника Тараса Козака политик назвал "незаконными", а действия власти – "торжеством произвола и анархии".

При этом он добавил, что не боится и не намерен уезжать из Украины.

Кум Путина также отрицал свою причастность к преступным схемам и заявил, что он – "законопослушный гражданин".

Председатель политсовета «ОПЗЖ» считает, что «власть любой ценой стремится расправиться» с ним, с партией, подконтрольными ему телеканалами, поскольку он выступает против «этой обанкротившейся власти».

Санкции против Медведчука и Ко: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против депутата от "ОПЗЖ" Казака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева