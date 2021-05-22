Дмитрий Шварц

После увольнения министра экономики Игоря Петрашко, подавшего прошение об отставке, Верховная Рада уже через день назначила ему замену. Вторым человеком в правительстве - первым вице-премьер-министром – министром экономики стал глава Государственной налоговой службы 49-летний Алексей Любченко. Причем его кандидатуру поддержало близкое к конституционному большинству число депутатов – 293.

Работать с налогами будущий глава Минэкономики начал более двадцати лет назад. А с апреля прошлого года возглавлял Государственную налоговую службу и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, показал отличный результат. Поэтому, мол, было принято решение перевести его в Кабинет министров.

Конечной целью должно стать уменьшение доли государства в перераспределении ВВП

Представляя программу действий на новой должности, Алексей Любченко показал, что прекрасно понимает реальное положение дел в украинской экономике и, вроде бы, знает, как его можно улучшить. Хотя признал: у Украины фактически нет понимания, куда она движется. Поэтому и предложил на первых порах «все подсчитать», на базе анализа налоговых поступлений сформировать межотраслевые балансы и держать руку на пульсе экономики, чтобы оперативно принимать важные решения.

К стратегическим целям работы своего министерства Любченко отнес развитие малого и среднего бизнеса, содействие конкуренции и технологические прорывы в различных отраслях. Достичь этого новоявленный министр планирует упрощением жизни малому бизнесу – вплоть до предоставления ему права работать без фискального чека и кассового аппарата. Особую роль Любченко также отводит локализации производства, что может стать локомотивом для экономики и поможет изменить структуру экспорта – с сырья на продукты с высокой степенью переработки и добавленной стоимости. И немаловажным вице-премьер считает государственное кредитование производственной сферы, а также упрощение регуляторной политики, чтобы украинские предприятия активнее внедряли инновации.

Минэкономики, по его словам, должно синхронизировать работу госорганов и обеспечить стратегический менеджмент развития страны. Конечной целью должно стать уменьшение доли государства в перераспределении ВВП.

Что касается краткосрочных перспектив, то, по словам Любченко, страна должна сосредоточиться на преодолении пандемии, а в дальнейшем – сберечь домохозяйства и стимулировать потребительский спрос таким образом, чтобы украинцы покупали отечественную продукцию.

На назначение нового куратора развития национальной экономики уже отреагировал бизнес. В частности, влиятельная Европейская Бизнес Ассоциация передала новому вице-премьеру свои предложения.

Предприниматели также считают необходимым разработать стратегию преодоления негативных для экономики последствий от карантина из-за пандемии COVID-19.

Также бизнес ждет от нового министра:

обновления порядка исчисления средней заработной платы и анализа последствий от снижения нагрузки на фонд оплаты труда;

информации о том, как перераспределяется налоговая нагрузка по отраслям, чтобы определить, какие сферы страдают больше всего и нуждаются в уменьшении давления;

упрощения процедур торговли во время пересечения границы в рамках операций с компаниями из ЕС. Среди пожеланий - адаптация отечественного законодательства к нормам Евросоюза, поддержка отечественных экспортеров на международных рынках, прозрачное регулирование, создание цивилизованных правил онлайн-торговли, диджитализация госуслуг и создание условий честной конкуренции.

Пока что Алексей Любченко производит впечатление человека, который прекрасно понимает, куда попал, и что необходимо делать. Год эффективной работы главным налоговиком в условиях кризиса также говорит о том, что новый министр экономики, вероятно, сможет решать сложные задачи.

Однако министерское кресло подразумевает еще и способность работать в условиях традиционных для Украины грязных политических игр. Назначение первым вице-премьер-министром может свидетельствовать о том, что Любченко попал в шорт-лист претендентов на должность главы Кабмина. В случае успешности на новом поприще, а также при условии сохранения хороших отношений с реальным главой исполнительной власти в стране - президентом Владимиром Зеленским, в будущем он вполне может претендовать на портфель премьер-министра. Потому вдвойне интересней будет наблюдать за тем, как он будет справляться с вызовами в экономической сфере и взаимодействовать с нынешним главой правительства.

Как сказал один из народных депутатов, назначение главного налоговика министром экономики является не столько проблемой, сколько возможностью для страны наконец вырваться из экономической ямы. Что ж, посмотрим, как эта мысль будет подтверждена на практике.

Дмитрий Шварц

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