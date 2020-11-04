Заявление народных депутатов с призывом к 11 судьям КС подать в отставку зарегистрировано и взято к рассмотрению / фото УНИАН, Владимир Гонтарь

Заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и ряда депутатов с призывом к 11 судьям Конституционного Суда Украины подать в отставку зарегистрировано и взято к рассмотрению.

Читайте такжеЭто нарушение: в Европарламенте высказались об идее Зеленского распустить КСУ

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"В секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и взят к рассмотрению", - сказано в сообщении.

Кризис КСУ: что известно

  • 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
  • КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.
  • 3 ноября ряд народных депутатов призвали 11 судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение относительно неконституционности некоторых норм законодательства относительно е-декларирования, подать в отставку.
  • Соответствующее заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"). Он отметил, что ее подписали многие депутаты. При этом не уточнил, сколько именно.
  • Сегодня, 4 ноября, утром Арахамия и ряд других депутатов подали в Конституционный суд заявление с призывом к 11 судьям подать в отставку.
  • Обращение в КС подписали 226 депутатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи