Сегодня утром Арахамия и ряд других депутатов подали в Конституционный суд соответствующее заявление.

Заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и ряда депутатов с призывом к 11 судьям Конституционного Суда Украины подать в отставку зарегистрировано и взято к рассмотрению.

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Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"В секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и взят к рассмотрению", - сказано в сообщении.

Кризис КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

3 ноября ряд народных депутатов призвали 11 судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение относительно неконституционности некоторых норм законодательства относительно е-декларирования, подать в отставку.

Соответствующее заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"). Он отметил, что ее подписали многие депутаты. При этом не уточнил, сколько именно.

Сегодня, 4 ноября, утром Арахамия и ряд других депутатов подали в Конституционный суд заявление с призывом к 11 судьям подать в отставку.

Обращение в КС подписали 226 депутатов.

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Автор: Антонина Доломанжи