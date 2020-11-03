По его словам, госизмену ему пытаются инкриминировать за обладание земельным участком в Крыму.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убежден, что в ГБР фабрикуют против него дело о государственной измене.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой".

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«Что касается моей личной безопасности, то я этим обеспокоен. Есть сфабриковано дело о государственной измене», - сказал Тупицкий.

Он пояснил, что государственную измену ему пытаются инкриминировать за обладание земельным участком в Крыму.

Председатель КСУ добавил, что этот земельный участок он получил еще во времена СССР в 1988 году, а впоследствии его приватизировал. «И 10 лет там по кирпичику строил дом», - заметил он.

Но после аннексии Крыма в связи с тем, что в Крыму на смену украинским пришли российские кадастры, выявились несовпадения между реальным расположением участка и кадастровым. Поэтому возникла необходимость привести реальное расположение в соответствие с кадастровым, пояснил Тупицкий.

При этом он подчеркнул, что не стал судиться со своим соседом по даче, потому что он «директор шахтоуправления из Кузбасса - сильный волевая человек, который поставил ультиматум разграничения участков».

«Можно было бы судиться в российских судах, но это были бы отношения с законодательством РФ, и вряд ли бы я там чего-то добился. Поэтому я заключил договор с адвокатом об урегулировании вопроса, поскольку сосед выразил ультиматум, в противном случае снесет мой дом, а в России это делается очень быстро. А право собственности, согласно Конституции Украины, является фундаментальным правом. И я считаю, что это собственность моя, как украинца, - и земля, и дом. И я имею право бороться за свою собственность, и государство должно мне в этом помогать», - заявил председатель КСУ.

Также Тупицкий добавил, что ни метра земли в Крыму не покупал, а просто произошло смещение земельного участка, и отметил, что не понимает, почему в этом в ГБР усматривают государственную измену. «Несмотря на абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то «сфармазонить» (воровской жаргон: подсунуть фальшивые деньги – УНИАН) подозрение, а затем через суд отстранить меня от должности. Таков был план. Руководитель ГБР, исполняющий обязанности, отказывается это делать. Его вчера уволили (по неофициальной информации вчера с должности заместителя директора ГБР был освобожден Александра Бабикова - УНИАН). Найдут другого, наверное», - заявляет Тупицкий.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк