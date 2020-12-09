Соответствующее представление в суд направили 48 народных депутатов.

Конституционный суд Украины открыл производство по постановлению правительства о введении в Украине "карантина выходного дня".

Читайте такжеКабмин рассматривает введение локдауна в Украине (онлайн-трансляция)Как сообщается на сайте КС,

постановлением коллегии судей открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

Представление в КС направили 48 народных депутатов.

Карантин выходного дня в Украине

С 14 по 30 ноября в Украине действовал так называемый «карантин выходного дня».

23 ноября в Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжаловані отдельные положения постановления Кабинета министров, которым в Украине был введен так называемый «карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования по субботам и воскресеньям.

Также обжаловано положение постановления, которым предусматривался запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мер по госпитализации.

Среди авторов представления - народные депутаты от «Слуги народа» Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Богдан Яременко, Андрей Клочко.

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Автор: Надя Пришляк