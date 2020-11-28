На следующей неделе Верховная Рада заслушает информацию представителей Министерства здравоохранения относительно эффективности введенного на три недели «карантина выходного дня».

В правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в комментарии журналистам после совещания руководства парламента, лидеров фракций и групп, в котором принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также"План Б": Шмыгаль подтвердил подготовку к жесткому карантину, но даты пока нет

Он отметил, что на совещании поднимался вопрос о возможном введении локдауна.

По словам Арахамии, Шмыгаль сообщил, что в настоящее время нет оснований для введения локдауна.

Арахамия добавил, что, по расчетам эпидемиологов, чтобы "локдаун сработал, нужно время - минимум 15 дней до трех недель".

Председатель фракции "СН" отметил, что на совещании речь шла о том, что "по состоянию на настоящее время у нас достаточно койко-мест в больницах, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна".

По его словам, народные депутаты получили от правительства гарантии, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до его введения.

Арахамия также сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада заслушает информацию представителей Министерства здравоохранения относительно эффективности введенного на три недели «карантина выходного дня».

"На следующей неделе будем слушать доклад, каким образом оно сработало", - сказал Арахамия. - "Будем делать ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало - будем корректировать".

Согласно календарному плану работы парламента, депутаты с 1 по 4 декабря будут работать в пленарном режиме.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и внедрение «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющие социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часа для обслуживания пенсионеров.

19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауна на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауну на 3-4 недели быстрее.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболела 709701 человек, умерли 12 тыс. 093. Вчера было выявлено 16 тыс. 294 новых больных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк