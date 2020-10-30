Украина должна продемонстрировать постоянную преданность проведению реформ и соблюдение принципам ЕС, говорят в Европарламенте.

Депутаты Европарламента призвали Киев восстановить функции Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции (НАПК) вопреки позиции КСУ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующий документ.

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Парламентарии отметили, что решение КСУ создало "правовую яму" в антикоррупционной реформе, поэтому необходимо "заполнить юридическую пустоту и быстро восстановить институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией – включая судебную ветвь".

При этом в ЕС отметили, что Украина должна сохранить независимость антикоррупционного органа от исполнительной и законодательной ветвей власти.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как повод для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", – цитирует издание текст документа.

В то же время в решении Конституционного суда от 27 октября судьи назвали полномочия НАПК относительно функций контроля над судебной ветвью власти неконституционными.

В Европарламенте добавили, что Украина должна продемонстрировать приверженность проведению реформ и соблюдение принципам ЕС. Также в ЕС похвалили украинского главу за его шаги в этом вопросе.

"Каких-либо шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной Раде, которые уже много раз доказывали политическую волю, стойко продолжая воплощать антикоррупционную повестку дня", – говорится в заявлении.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: УНИАН