В Великобритании поддерживают инициативу Украины "Крымская платформа" по деоккупации полуострова.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявляет, что Россия нарушила Будапештский меморандум путем военного захвата Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вудворд сказала во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам посла, Соединенное Королевство присоединяется к международному сообществу в решительном осуждении российской агрессии против Украины и подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма", - отметила Вудворд.

Дипломат напомнила, что российская военная операция по незаконному захвату украинской территории нарушила первый принцип международного права, согласно которому страны не могут захватывать территории или изменять границы путем применения силы.

"Россия не только пренебрегла Уставом ООН, она грубо нарушила ряд двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств, в том числе Хельсинкский заключительный акт и Будапештский меморандум", - сказала Вудворд.

При этом, британский дипломат призвала Россию освободить всех незаконно заключенных под стражу украинских политических заключенных и призвала предоставить доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям по правам человека.

"Мы продолжим тесно работать с ООН и международными партнерами, чтобы виновные в нарушениях и пренебрежении правами человека были привлечены к ответственности", - заверила посол.

Кроме того, она осудила постоянную милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей.

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"С 2015 года Россия призвала на военную службу 28 тысяч жителей Крыма. Они разместили по меньшей мере 32 тысячи 500 человек военного персонала в Крыму и дислоцировала современное вооружение и системы предупреждения ракетных ударов. Российские военные учения в Черном море не только дестабилизируют региональную безопасность, но и также создают значительное экономическое воздействие. Российские суда намеренно препятствуют судоходству и нарушают право на прохождение коммерческих судов, которые ежедневно преследуются", - констатировала Вудворд.

Она выразила поддержку инициативы Украины "Крымская платформа" по деоккупации полуострова.

"Мы должны решительно отреагировать на враждебные действия, которые нарушают Устав ООН и международное право, и продолжать сохранять тему Крыма в центре внимания. Крым - это Украина", - добавила посол.

Будапештский меморандум: что о нем известно

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.

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Автор: Виталий Саенко