Кулеба: поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно, например, распадом СССР

По мнению главы МИД, первый президент Украины имеет большой опыт и поможет усилить работу украинской делегации.

Леонид Кучма ушел с должности главы ТКГ, его заменил Леонид Кравчук. По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу делегации. Министр шутит, что некоторые поездки Кравчука в Беларусь заканчиваются неожиданно – например, распадом СССР.

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Кучма планировал оставить переговорный процесс уже давно, а Кравчук – достойная замена, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Главкому".

По словам Кулебы, Кучма планировал выход из украинской делегации в ТКГ, как минимум в феврале 2020 года.

"Он говорил, что, наверное, пора ему уходить. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию", – отметил министр.

По мнению главы МИД, первый президент Украины имеет большой политический опыт и поможет усилить работу украинской делегации.

"Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза", – пошутил Кулеба.

Напомним, Кучма вышел из ТКГ 28 июля, через 2 дня его место занял Кравчук.

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