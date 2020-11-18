Пресс-секретарь президента также упомянула и о состоянии здоровья главы Офиса президента Андрея Ермак.

Состояние больного COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского улучшается, у него уже нет кашля, чувствует себя бодро и продолжает работать в онлайн-режиме.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит селекторные совещания и международные телефонные звонки", - заявила она.

По словам Мендель, на этой неделе запланированы мероприятия с участием президента в онлайн-режиме.

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Она отметила, что выздоравливает также и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что они скорее возьмутся за работу в обычном режиме", - сказала пресс-секретарь главы государства.

Коронавирус в Украине: новости

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак заболели COVID-19. У обоих - легкие симптомы вируса.

Зеленский почти сразу после получения положительного теста на коронавирус переехал в больницу "Феофания". По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленского разместили именно в этом медучреждении, потому что там лучшие условия для прохождения самоизоляции.

6 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницы госпитализируют только больных с тяжелыми симптомами из-за перегрузки медицинской системы.

В Украине за все время пандемии зарегистрировано 570 тыс. 153 случаи COVID-19, выздоровели 259 тыс. 79 человек, умерло 10 тыс. 112. За минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров