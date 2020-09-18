Первый заместитель председателя Верховной Рады призывает депутатов соблюдать масочный режим.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что еще один народный депутат заболел COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием сегодняшнего заседания парламента он призвал "соблюдать те требования, которые мы сами устанавливаем своими законами".

По словам Стефанчука, в первую очередь речь идет о масочном режиме в стенах Верховной Рады.

"Честно, я уже устал повторять, что у нас здесь не зона, свободная от COVID. Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. И, к сожалению, мы имеем еще плюс одного коллегу, у которого подтвержден COVID-19", - заявил Стефанчук.

При этом он не уточнил, о ком из депутатов идет речь.

Стефанчук призвал народных депутатов стать "образцами того, как мы должны соблюдать санитарные требования, которые сами для себя устанавливаем".

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Автор: Надежда Пришляк