Мэр Киева рассказал, как себя чувствует.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19.

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«Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую я себя хорошо», – сказал он.

COVID-19 у Кличко: предыстория

24 октября Кличко в своем Telegram-канале написал, что заразился коронавирусом. По его словам, он чувствовал себя хорошо, но вынужден біл пойти на самоизоляцию и работать из дома.

25 октября он сказал, что не имеет никаких симптомов коронавирусной болезни, поэтому пойдет на повторный тест.

28 октября Кличко получил положительный повторный тест на COVID-19 и рассказал, что не чувствует запахи.

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Автор: Катерина Шварц