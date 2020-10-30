Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем участка в Кореизе, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка во временно оккупированном Крыму, совершенного группой лиц, а также государственной измены, совершенной председателем Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины", - сказал Сухачев.

По предварительной информации, глава КСУ в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенную ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

Таким образом, по мнению ГБР, он, возможно, совершил деяние во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по части 2 статьи 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПредседатель КСУ объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму: не знал, как это сделать

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как известно, 28 октября программа "Схемы" сообщила, что председатель Конституционного суда Тупицкий в 2018 году стал собственником земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Россией Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не указал информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров