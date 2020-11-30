Европейская комиссия "за демократию через право" (Венецианская комиссия) 11 декабря может одобрить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения Конституционного суда от 27 октября.
Об этом говорится в повестке дня 125-й пленарной сессии Венецианской комиссии, запланированной на 11-12 декабря в Страсбурге (Франция).
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В частности, в пятницу, 11 декабря, комиссия будет рассматривать вопрос об одобрении в срочном порядке заключения относительно состояния украинского законодательства с учетом решения Конституционного суда Украины об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.
Также по ускоренной процедуре будет рассматриваться заключение по реформированию Конституционного суда.
Кроме того, предполагается, что члены Венецианской комиссии обменяются мнениями с представителями Украины относительно будущих реформ.
Конституционный кризис в Украине
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- 25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.
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