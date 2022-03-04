Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа.

Комендантский час в Киеве на выходные остается без изменений и продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Об этом сообщается в Telegram Киевской городской госадминистрации.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа.

Также жителей города просят сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации.

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