Также жителей города просят сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации / Иллюстрация REUTERS
Комендантский час в Киеве на выходные остается без изменений и продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.
Об этом сообщается в Telegram Киевской городской госадминистрации.
Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа.
Также жителей города просят сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации.
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