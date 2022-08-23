Он добавил, что ни один российский оккупант не чувствует себя в безопасности на украинской земле.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ни один российский оккупант не чувствует себя в безопасности на украинской земле, а все коллаборанты знают, что у них нет будущего.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Уже совсем скоро мы будем отмечать наш главный национальный праздник - нашу независимость. Уже завтра. Мы запланировали много активностей - того, что подчеркнет, какой путь мы прошли", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что этот путь был пройден всеми вместе - украинцами на всей территории Украины, на свободной и на временно оккупированной, ведь "наши люди повсюду борются".

Кроме того, отметил Зеленский, украинцы за рубежом помогали, распространяли правду об Украине и призывали бороться за нее.

"Ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А мы все не просто верим - мы видим, что у нашего государства есть перспектива", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что решение оккупировать Украину свидетельствует, что Россия никогда о диалоге не думала. "Это как в 2014 году. Они приняли это решение и хорошенько им по роже мир не дал, - ну не дал, - они пошли дальше. А мы им по роже даем", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: