"Карантин утомил": Кличко показал, как использует шнур вместо скакалки в собственном кабинете (видео)

Мэр Киева показал, как иногда отвлекается от рабочих дел.

Киевский городской голова Виталий Кличко продемонстрировал, как использует подручные средства в собственном кабинете для разминки.

Соответствующее видео появилось на странице мэра в Facebook.

Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием", - написал Кличко.

На записи видно, как он, в частности, использует шнур удлинителя вместо скакалки, отжимается и боксирует.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Кличко представил план первого этапа ослабления карантина в Киеве.