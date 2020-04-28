"Карантин утомил": Кличко показал, как использует шнур вместо скакалки в собственном кабинете (видео)
17:53, 28 апреля 2020Политика
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Мэр Киева показал, как иногда отвлекается от рабочих дел.
Столичный мэр показал видео из рабочего кабинета / скриншот видео
Киевский городской голова Виталий Кличко продемонстрировал, как использует подручные средства в собственном кабинете для разминки.
Соответствующее видео появилось на странице мэра в Facebook.
Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием", - написал Кличко.
На записи видно, как он, в частности, использует шнур удлинителя вместо скакалки, отжимается и боксирует.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Кличко представил план первого этапа ослабления карантина в Киеве.
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