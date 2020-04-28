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"Карантин утомил": Кличко показал, как использует шнур вместо скакалки в собственном кабинете (видео)

17:53, 28 апреля 2020
Политика
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Столичный мэр показал видео из рабочего кабинета / скриншот видео

Соответствующее видео появилось на странице мэра в Facebook.

Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием", - написал Кличко.

На записи видно, как он, в частности, использует шнур удлинителя вместо скакалки, отжимается и боксирует.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Кличко представил план первого этапа ослабления карантина в Киеве.

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