Блогер Михаил Шнайдер заявил, что мэр Киева Виталий Кличко обманом провел через Киевсовет коррупционное решение ради получения 10 млн долларов неправомерной выгоды, и теперь этим преступлением займется Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом Шнайдер написал на своей странице в Facebook.

"Наш знаменитый мэр фактически обманул депутатов, для того чтобы провести через Киевсовет коррупционное по своей сути решение о скандальном лизинге автобусов. Сделано это было ради возможности получить прибыль в размере... 10 млн долл. самим градоначальником и, вероятно, его ближайшими соратниками", - отметил Шнайдер.

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Он рассказал, как именно произошел обман депутатов, и кто, помимо Кличко, в нем участвовал.

"Ну, а больше всего удивляет то, что этот самый лизинг решили протянуть через важное решение Киеврады о молодеежном кредитовании. Именно в это решение, глава "кличковской" фракции странников вписал пункт об автобусах.

Депутаты думали, что голосовали за молодежь, а в реальности оказалось - за откаты и схемы", - возмутился блогер.

По его словам, к счастью, манипуляция такого космического уровня не прошла незамеченной мимо правоохранителей.

"НАБУ возбудило дело и теперь будет расследовать вероятное преступление мэра, заставившего депутатов принять незаконное и неправомерное решение.

Откровенно говоря, такого беспредела наш Киевсовет не видел даже при Черновецком. Так что теперь не стоит удивляться тому факту, что киевские депутаты утратили доверие к мэру и категорически отказываются принимать его всевозможные мутные проекты и правки", - резюмировал Михаил Шнайдер.

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