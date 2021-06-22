Ранее Вирастюк заявлял, что готов быть силовым барьером для своей фракции.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал возможный поединок с членом фракции "Слуга народа" и силачом мира Василием Вирастюком.

Об этом Кива рассказал в комментарии изданию Сегодня.

Журналист вспомнил заявление Вирастюка, что тот, мол, готов быть силовым барьером для своей партии во время конфликтов с оппонентами в зале парламента.

Илья Кива подошел к ответу издалека, отметив, что для жизни на улице "быть мастером спорта по дзюдо необязательно".

"Вы поняли? А просто надо иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда сажать на ж*пу, необязательно бить в челюсть. А достаточно просто посмотреть", – сказал депутат.

17 июня Илья Кива подрался со "слугой" Николаем Тищенко в Верховной раде во время рассмотрения законопроекта, которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Депутат монобольшинства Никита Потураев, объясняя суть законодательной инициативы, заявил, что "эпоха бедности закончится тогда, когда восставший народ выбросит фракцию "ОПЗЖ" из парламента и расстреляет". Тогда к нему вышел разъяренный Кива и толкнул в сторону, на что отреагировали однопартийцы Потураева. Уже через минуту у трибуны произошла потасовка между обеими партиями.

Илья Кива оказался рядом с Николаем Тищенко за спиной у Потураева, они начали что-то оживленно обсуждать, но вскоре между нардепами вспыхнула драка, коллег пытался разнять Нестор Шуфрич. Наконец возбужденная толпа перешла в сторону от трибуны и разошлась.

В тот же день после перепалки Илью Киву засняли за пикантным занятием – на глазах у депутатов он расстегнул брюки и поправлял рубашку.

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Автор: Иван Бойко