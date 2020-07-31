Киевсовет выразил недоверие Кличко, провалив бюджетные правки с признаками коррупции - депутат

Киевсовет отказался голосовать за "подозрительные" бюджетные правки, пояснил депутат.

На заседании в четверг, 30 июля, Киевский городской совет выразил недоверие мэру столицы Виталию Кличко, отказавшись принимать предлагаемые бюджетные правки из-за их коррупционности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

“Вчера Киевсовет отказался голосовать за подозрительные бюджетные правки, на которых очень сильно настаивал мэр Виталий Кличко. Более того, Киевсовет даже отказался включить их в повестку дня”, - подчеркнул депутат.

По его словам, отклоненные правки частности, касаются осуществления местного заимствования, изменений в бюджет и программы социально-экономического развития города.

“Это действительно важные вещи, но есть одно “но”: к каждой из правок у нас было много вопросов. А правки относительно бюджета и программы снова предусматривают выделение средств подрядчикам, по которым открыты уголовные производства и идут следственные действия. Скажем, относительно заимствований: непонятно, на что именно должны пойти привлеченные средства? А правки вообще имеют все признаки коррупциогенности (открывают широкие возможности для коррупции)”, - отметил народный избранник.

Он пояснил, что депутаты отказались поддерживать правки из-за недоверия к Кличко, который пытался “переломить через колено” Киевсовет.

“Кличко пытался уговорить нас хотя бы внести эти вопросы в повестку дня, мол, потом обсудим, все “порешаем”. Но мы уже насмотрелись на “решал” и их “решения” - достаточно! Была возможность согласовать все вопросы еще на Бюджетной комиссии. Однако вместо этого они “продавили” на комиссии такие правки, которые не соответствуют принципам работы Киевсовета. Напомню, что еще на прошлой сессии регламент был фактически изнасилован - в один проект решения внесли якобы “техническую” правку с другой технологии, которая нивелировала норму о согласовании с ЕБРР и Транспортной комиссией при закупке автобусов для города, которые хотят приобрести по вдвое завышенной цене. Председатель фракции тогда “продавил” эту правку. Но после такого о доверии к Кличко и его правкам можем забыть. Именно такое недоверие к нему и продемонстрировал Киевсовет, отказавшись поддерживать предлагаемые мэром правки”, - резюмировал Андрей Андреев.

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