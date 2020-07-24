Киевский горсовет назначил заместителем Кличко человека, которого связывают с Микитасем

Александр Харченко занял направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из КГГА за нападение на полицейского в апреле 2020 года.

Киевский городской совет поддержал назначение депутата Александра Харченко (внефракционный) на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. За это решение проголосовали 62 депутата.

Стоит отметить, что сам Виталий Кличко в момент голосования за своего будущего заместителя в зале отсутствовал.

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Харченко занял направление, которое ранее курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из КГГА за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Также Слончак возглавлял Комиссию Киевсовета по проверке информации о резонансных объектах строительства.

Отметим, что ранее СМИ причисляли Александра Харченко к группе депутатов Киевсовета, подконтрольных Максиму Микитасю.

"Помогают Странникову и Маляревичу "управлять" земельной комиссией Киевсовета Александр Харченко, Олег Петровец и Виталий Росляков, рассказывают в кулуарах Киевсовета. Эти депутаты тесно связаны между собой и входят в неформальную группу поддержки Максима Микитась", - сообщали СМИ.

Напомним, в результате разворовывания Микитасем средств корпорации "Укрбуд" без жилья остались 13 тыс. семей. Скандальный застройщик был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются.

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