Кулеба и Говорова будут заместителями Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Киевский городской совет согласовал назначение Алексея Кулебы и Елена Говорова на должности заместителей председателя КГГА.

Читайте такжеВ новом Киевсовете создали семь фракций: стало известно, кто их возглавилКак передает корреспондент УНИАН эти кандидатуры получили 68 и 71 голосов (соответственно) поддержки депутатского корпуса из числа 119 зарегистрированных в сессионном зале.

Кулеба и Говорова будут заместителями председателя КГГА Виталия Кличко в вопросах осуществления самоуправленческих полномочий.

В сессионном зале отмечалось, что в Киевсовете соглашаются заместители председателя исполнительного органа (КГГА) исключительно по указанному направлению, которые будут заниматься гуманитарным блоком вопросов.

Как известно, Кулеба занимает должность директора Департамента городского благоустройства КГГА (с ноября 2019 г.), Говорова – депутат Киевсовета, представитель партии "Слуга народа".

Выборы в Киеве: результаты голосования

Пройти в Киевсовет удалось семерым партиям. Больше всего кресел забирает «Европейская солидарность» – 20,52%, а также партия Виталия Кличко «УДАР» – 19,98%.

Кроме того, в горсовет проходит «Единство» Александра Омельченко – 8,74%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 7,81%, ВО «Батькивщина» – 7,49%, «Слуга народа» – 7,53% и «Голос» – 5,97%.

За порогом мэрии оказались, в частности, «Победа Пальчевского» – 4,56%, «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,31%, «Свобода», – 3,14% и «Партия Шария» – 2, 71%, Радикальная партия Ляшко – 0,33%

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Автор: Инна Андалицкая