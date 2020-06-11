Милованов считает, что жесткий карантин в Украине не нужно возвращать даже в случае увеличения количества летальных случаев от COVID-19

По словам бывшего министра развития экономики, пандемия продолжает развиваться и никакого пика или плато заболеваний в Украине не было. Сейчас наша страна находится в желтом сценарии с умеренной сезонностью.

По словам экс-министра развития экономики Милованова, если в Украине не вернут жесткий карантин, то к концу года от коронавируса в стране умрут 7500 человек. Он также считает, что карантин не нужно возвращать даже в том случае, если летальность будет больше.

По оценкам Киевской школы экономики, до конца года в Украине умрут от 2000 до 7000 пациентов с коронавирусом, рассказал Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбуке.

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По словам бывшего министра развития экономики, пандемия продолжает развиваться и никакого пика или плато заболеваний в Украине не было. Сейчас наша страна находится в желтом сценарии с умеренной сезонностью.

Милованов сообщил, что если жесткий карантин вернется, то от коронавируса до конца года погибнет 2000 человек, а если не вернется – то этот же показатель возрастет до 7500.

"Я считаю, что карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно больше, чем преимущества от карантина", – заявил Милованов.

Экс-министр добавил, что 7500 смертей это значительно меньше, чем 120-140 тысяч, которые могли бы случиться без карантина по черному сценарию. Но оценки Киевской Школы Экономики по развитию черного сценария показывают, что экономические потери в таком случае "примерно равны экономической стоимости и оценке спасенных человеческих жизней". Эта сумма составляет примерно 54 миллиарда долларов.

Но поскольку в реальности заболеваемость в Украине значительно ниже, Милованов считает, что возвращение жесткого карантина является неоправданным мероприятием.

"Сейчас мы в более мягком сценарии – желтом – с умеренной сезонностью. Поэтому, карантин становится неоправданным. Надеюсь у политиков хватит мужества и воли не возвращать карантин", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

По состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

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