По мнению министра, ничто и никто не сможет остановить развитие отношений между странами и поддержку США территориальной целостности Украины и борьбы с российской агрессией.

Украина будет и дальше развивать стратегическое партнерство с США независимо от того, какой выбор сделает американский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Избирательные гонки напоминают настоящие американские горки - это еще одно подтверждение того, насколько прочной является американская демократия", - отметил министр.

Несмотря на большое количество прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, Кулеба выразил официальную позицию Украины по этому поводу: "Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы ощущаем и имеем как и в демократической, так и в республиканской партиях США", - подчеркнул он.

По словам министра, независимо от того, кто победит, будут визиты, динамические контакты, новые амбициозные проекты".

"Ничто и никто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что на этой неделе в МИД активно работали в американском направлении - налаживали взаимодействие между украинскими IT-компаниями и компаниями из Кремниевой долины.

В частности, посол Украины в США провел онлайн-встречу с украинским бизнесом, который хочет наращивать экспорт в США и открывать этот рынок.

Выборы президента США-2020

4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов.

По данным карты на сайте The Associated Press, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 6 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 214 голосов.

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Автор: Антонина Доломанжи