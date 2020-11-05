Украина будет и дальше развивать стратегическое партнерство с США независимо от того, какой выбор сделает американский народ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Избирательные гонки напоминают настоящие американские горки - это еще одно подтверждение того, насколько прочной является американская демократия", - отметил министр.
Несмотря на большое количество прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, Кулеба выразил официальную позицию Украины по этому поводу: "Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы ощущаем и имеем как и в демократической, так и в республиканской партиях США", - подчеркнул он.
По словам министра, независимо от того, кто победит, будут визиты, динамические контакты, новые амбициозные проекты".
"Ничто и никто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что на этой неделе в МИД активно работали в американском направлении - налаживали взаимодействие между украинскими IT-компаниями и компаниями из Кремниевой долины.
В частности, посол Украины в США провел онлайн-встречу с украинским бизнесом, который хочет наращивать экспорт в США и открывать этот рынок.
Выборы президента США-2020
- 4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов.
- По данным карты на сайте The Associated Press, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 6 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 214 голосов.
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