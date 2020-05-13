Кабмин образовал три новых комитета

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров Украины образовал три новых комитета.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

В частности, по его словам, создан правительственный комитет по вопросам цифровой трансформации, развития общин и территорий, образования науки и инноваций, здравоохранения, экономической, финансовой и правовой политики, правоохранительной деятельности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры; правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, культуры, молодежи, спорта и информационной политики и правительственный комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий и социальной политики.

Напомним, Верховная Рада решила с 18 мая работать в обычном режиме, согласно календарного плана сессии.