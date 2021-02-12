Представление касается выборов по пропорциональной системе.

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалуется ряд положений Избирательного кодекса.

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Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса, согласно которым выборы народных депутатов проводятся исключительно по пропорциональной системе", - сообщила Совгиря.

Она добавила, что народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти".

Также в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Что известно о законе

22 июля президент Владимир Зеленский подписал закон № 805-ІХ, который предусматривает ряд изменений в избирательное законодательство Украины.

Документ был проголосован в Верховной Раде 16 июля, его поддержали 308 народных депутатов.

"Документ предусматривает урегулирование несогласованностей, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификацию. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и другое", - пояснили в Офисе президента.

Подробнее о положениях закона читайте по ссылке.

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Автор: Татьяна Поляковская