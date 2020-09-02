Сбор подписей по соответствующему вопросу состоялся накануне.

Инициативу об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа" поддержали около 200 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

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На вопрос, сколько голосов было собрано за такую инициативу, он отметил:

"Насколько я знаю, около 200".

На просьбу показать эти списки депутат посоветовал обращаться к председателю их фракции.

"Но общую цифру я знаю, что это около 200 депутатов из фракции", - добавил Гетманцев.

Речь Лероса в Верховной Раде с жесткой критикой Зеленского и Ермака

1 сентября на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что сегодня Украина "движется в пропасть", нет никакой стратегии развития государства. "Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять", - сказал депутат.

Лерос также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".

Что предшествовало речи Лероса в Раде

31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа" Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и что много сделано для развития Украины.

В то же время он добавил, что в деятельности провластной фракции были ошибки. "Но они признаются и действительно исправляются... да, некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, и даже их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал президент.

Быстрая реакция "Слуги народа": исключение Лероса из фракции

1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении об исключении Лероса из фракции по результатам сбора подписей.

Согласно законодательству, для исключения народного депутата из фракции необходимо провести голосование среди депутатов-членов фракции, а сбор подписей за исключение депутата из рядов фракции не предусмотрен.

Гео Лерос и "пленки Ермака"

29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В то же время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины».

14 июля в СБУ заявили о задержании одного из фигурантов дела о "пленках Ермака".

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Автор: Таня Поляковская