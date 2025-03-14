Муж экс-нардепа также признал вину и просил разрешения выехать за границу для лечения.

Сегодня, 14 марта, бывший народный депутат Украины Ирина Кормышкина, которая подозревается в незаконном обогащении, признала свою вину. Об этом сообщает организация "Transparency International Ukraine".

В организации отмечают, что состоялось первое судебное заседание по делу экс-нардепа Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина.

В сообщении сказано, что в феврале 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. По его словам, соглашения были инициированы стороной защиты еще на стадии досудебного расследования.

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Отмечается, что сегодня на подготовительном заседании прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:

искреннее раскаяние;

перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;

донат на ВСУ - 1 млн грн в течение 5 месяцев;

"разоблачение друг друга";

общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;

лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года.

"Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепа, помимо прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. По его словам, он работает в аграрном бизнесе и подорвался на противотанковой мине и имел перелом позвоночника. Именно поэтому, по мнению Кормышкина, ему нужно проходить лечение за рубежом. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора", - отмечают в "Transparency International Ukraine".

Судья также поинтересовалась отсутствием на заседании поручителей, в частности, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и руководителя Николаевской ОГА Виталия Кима и не согласилась с защитой, что не было необходимости вызывать поручителей.

В сообщении говорится, что заседание отложили, а в следующий раз суд рассмотрит соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.

Дело нардепа Кормышкиной - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной из фракции "Слуга народа". Она сама написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Кормышкина избиралась в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 116. Также она была членом комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По данным следствия, в 2021-2022 гг. нардеп приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы.

В НАБУ сообщали, что она передала их в заем своему мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области, где супруги сейчас и проживают, но они в декларации за 2023 год не указали об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании.

В январе 2025 года НАБУ и САП сообщили мужу действующего народного депутата Украины Ирины Кормышкиной о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом.

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