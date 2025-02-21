Заявление Кормышкиной должен рассмотреть Регламентный комитет и проголосовать парламент.

Верховная Рада "потеряла" одного нардепа. Представительница фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина написала заявление о сложении депутатских полномочий, сообщает официальный сайт парламента.

В частности, отмечается, что 24 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины планируется рассмотрение проекта постановления "О заявлении народного депутата Украины Ирины Кормышкиной о сложении депутатских полномочий".

Кормышкина входит в состав фракции "Слуга народа" и избиралась в парламент по списку одноименной партии под номером 116. Также она является членом комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Дело Кормышкиной

Как известно, 23 января 2025 года НАБУ и САП сообщили мужу действующего народного депутата Украины Ирины Кормышкиной о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом, а также в недекларировании такого имущества.

В НАБУ отметили, что, по данным следствия, в 2021-2022 гг. нардеп приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы. В дальнейшем она передала их в заем своему мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области, где супруги сейчас и проживают.

Также отмечалось, что ни народный депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании.

Кормышкиной было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

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