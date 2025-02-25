Она сама написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной из фракции "Слуга народа". Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

За данное решение проголосовало 246 ее коллег.

"В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата. Таким образом в Раде остается 400-та депутатов, а в коалиции 231 депутат. Правда это очень временно, вместо Ирины скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги Народа". Последний заходил господин Тарарин (147), поэтому дальше по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется): 148 Инна Сверба; 149 Сергей Мельник; 150 Юлия Палийчук (уже отказалась, как я слышал)", - сообщил Железняк.

Видео дня

Дело Кормышкиной - детали

Как сообщал УНИАН, представитель фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Кормышкина входила в состав фракции "Слуга народа" и избиралась в парламент по списку одноименной партии под номером 116. Также она была членом комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

23 января 2025 года НАБУ и САП сообщили мужу действующего народного депутата Украины Ирины Кормышкиной о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом.

В НАБУ отметили, что, по данным следствия, в 2021-2022 гг. нардеп приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы. В дальнейшем она передала их в заем своему мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области, где супруги сейчас и проживают, но они в декларации за 2023 год не указали об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании.

Кормышкиной было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: