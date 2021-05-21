Парламент обратился к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов.

Верховная Рада призвала США сделать все для остановки реализации проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент обратился к Палате представителей и Сената Конгрессу Соединенных Штатов Америки 117-го созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2". За это обращение проголосовали 292 народных депутата Украины. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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ВРУ призывает Палату представителей и Сенат Конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG.

В обращении сказано, что геополитический проект "Северный поток - 2" является очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны, что прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы, а также нарушает принципы Энергетического Союза ЕС по диверсификации источников энергии, маршрутов и поставщиков в газовой сфере.

В обращении отмечается, что цель строительства газопровода - обойти территорию Украины, создать механизм давления на наше государство и страны Центрально-Восточной Европы, подорвать трансатлантическое единство, разделить Европу и усилить зависимость стран ЕС от поставок российского газа.

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При этом, отмечается в обращении, компания "Газпром" полностью контролируется Российской Федерацией, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, оккупировала часть суверенной территории Украины и организовала на этих территориях системные репрессии против мирного населения.

В обращении отмечается, что украинские и международные суды рассматривают несколько дел о причастности должностных лиц РФ к организации террористических актов, совершению преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. В частности, речь идет о фактах незаконного захвата нефте- и газодобывающих предприятий на оккупированных Россией территориях Украины, а также поставках газа незаконным вооруженным формированием и террористическим организациям.

"Концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока - 2": начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, а затем, как в случае с Украиной, и более агрессивного поведения, блокирования кораблей, влияния на торговлю в регионе", - сказано в обращении.

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В ВР отмечают, что реализация "Северного потока - 2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Восточную Украину.

ВР выражает обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают мер против ключевой компании участника "Северного потока-2" - Nord Stream AG.

"Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока - 2" в качестве энергетического оружия является полное блокирование возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", - отмечается в обращении.

История газопровода " Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейских компаний: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

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Автор: Надя Пришляк