Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия были аннулированы в соответствии с приказом министра внутренних дел Украины от 16 ноября.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сдал наградное оружие.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС, и разрешения на их хранение, работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 года "О лишении Кивы И. В. ведомственных поощрительных отличий Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

Читайте такжеВерховная Рада создала ВСК по расследованию смерти ПоляковаНа основании указанного приказа был составлен вывод об аннулировании разрешений Кивы на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденный главой Национальной полиции Украины.

Дело против Ильи Кивы

Утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году. "Основание: его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского государства", - отметил министр.

15 октября Кива в соцсети обнародовал видеообращение на русском языке и сказал, что является "лидером антифашистского движения в Украине". Кива держал в руках автомат. Он записал обращение в годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, убитого 15 октября 1959 года в Мюнхене. В конце обращения Кива стреляет из автомата в воздух, а за его спиной в небо были запущены фейерверки.

Ранее в октябре Кива записал видео, в котором на фоне государственных флагов Украины поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения и называет его "лидером нации" "дружественного народа".

Как утверждали в партии "УДАР Виталия Кличко", из-за этого видео по их заявлению в отношении Кивы открыто производство по статье Уголовного кодекса о госизмене.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы заведено несколько дел.

Автор: Наталья Хаджи