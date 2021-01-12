Илон Маск пока не дал ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева основателя SpaceX, гендиректора Tesla Илона Маска.

Свое приглашение президент опубликовал в Twitter.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника, Илона Маска, в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", - написал Зеленский.

На данный момент Илон Маск не дал своего ответа.

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При Этом президент прикрепил к своему приглашению прошлогодний пост Илона Маска в котором он рассказывает, что общался с семьей Королева.

Сергей Королев - украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор. Считается основоположником практической космонавтики.

Как Украина помогла Илону Маску доставить спутник на базу NASA

Ранее украинский транспортный самолет АН-124 "Руслан" доставил из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт NASA в США спутник для компании Илона Маска SpaceX.

Вес груза – 55 тонн. Спутник был упакован в специальный контейнер, сконструированный французской авиастроительной компанией Airbus.

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Автор: Екатерина Лиманская