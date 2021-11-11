Герцогиня Сассекская пришла на гала-вечер Salute to Freedom в Нью-Йорке вместе со своим супругом принцом Гарри.

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл пришли на мероприятие, посвященное Дню ветеранов. Редкий выход пары создал WOW-эффект, благодаря роскошному образу Маркл.

Девушка надела алое шелковое платье из новой коллекции Carolina Herrera, туфли Giuseppe Zanotti и украшения Cartier. Пикантности образу добавляло глубокое декольте и высокий разрез на платье. Дополнила она такой яркий образ лаконичной прической. Меган сделала высокий пучок, а также нанесла яркий макияж со стрелками. Отметим, платье для Меган Маркл создал дизайнер Уэс Гордон в рамках коллекции Pre-Fall 2022.

А вот принц Гарри предстал в черном смокинге с белой рубашкой, которую дополнил бабочкой. Стоит отметить, что на такое мероприятии принц должен был появиться в военной форме, но так как он отказался от королевских обязанностей, он не может надевать форму.

Ранее УНИАН сообщал, Меган Маркл призвала к равенству в украшениях и платье за десятки тысяч долларов.

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Автор: Диана Могилевич