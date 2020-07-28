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Разумков подписал закон об игорном бизнесе и передал его Зеленскому

11:57, 28 июля 2020
Политика
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В Украине собираются легализовать игорный бизнес / фото УНИАН

Читайте такжеРада собирается внести правки в закон об игорном бизнесе - депутатОб этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории «пять звезд» в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории «четыре и пять звезд».

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