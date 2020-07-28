Разумков подписал закон об игорном бизнесе и передал его Зеленскому
11:57, 28 июля 2020Политика
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Рада проголосовала за соответствующий законопроект во втором чтении 14 июля.
В Украине собираются легализовать игорный бизнес / фото УНИАН
Во вторник, 28 июля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса (№2285-д).
Читайте такжеРада собирается внести правки в закон об игорном бизнесе - депутатОб этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Законопроект передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Как сообщал УНИАН, Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля.
В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории «пять звезд» в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории «четыре и пять звезд».
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